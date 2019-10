Hackathon gaat op zoek naar verfrissende ideeën in logistiek

Teams in actie tijdens de First Logistics Challenge Hackathon in 2018. Foto: Sacha Jennis

Berchem / Schoten - In BluePoint Antwerpen kent op 27 en 28 november de tweede Logistics Hackathon zijn beloop. Teams van studenten en ervaren werkkrachten uit de logistiek en transport zoeken er naar vernieuwende oplossingen voor concrete issues bij de deelnemende bedrijven.

Hackathons schieten tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond. Ze worden gezien als uiterst geschikt om lastige technische vraagstukken aan te pakken die al lang bestaan en die een creatieve oplossing vereisen. Binnen een korte, vastgestelde tijdspanne gaan teams van studenten en/of specialisten op zoek naar die oplossingen. Zo dacht ook OTM (de belangenorganisatie van Belgische verladers), erover voor de logistieke sector. Na Dockflow vorig jaar mag Lanark - Digital Suply Chain Engineers uit Schoten het event mee op poten zetten.

Uitdagingen

“Met de hackathon wil OTM een frisse wind door de logistieke sector laten waaien. De hackathons kennen hun oorsprong in de IT-sector. Software- en website-ontwikkelaars komen bij elkaar om een oplossing te zoeken waarbij dan meestal een app, website of programma wordt geprogrammeerd. Bij de Logistics Hackathon is het niet de bedoeling dat achter de computer een programma wordt geschreven, maar is het opzet om tot praktisch inzetbare oplossingen te komen voor problemen waarmee bedrijven uit de logistieke sector in het dagdagelijkse leven worden geconfronteerd”, verduidelijkt Wim Farasyn, managing director van Lanark.

“De deelnemende bedrijven engageren zich ook dat het winnende team de kans krijgt om zijn oplossing in het bedrijf te komen voorstellen”, gaat Farasyn voort. “Vorig jaar heeft dit bij een van de bedrijven zelfs geleid tot de implementatie van de voorgestelde oplossing.”

Voor de deelnemers in de teams levert het misschien zelfs een nieuwe uitdaging bij een van de bedrijven op. “Het opzet is in eerste instantie om een externe, verfrissende kijk op bepaalde vraagstukken te krijgen. Maar er hangt zeer zeker ook een recruiting element aan vast. Tijdens de hackathon kijken de bedrijven ook uit of er deelnemers tussenzitten die ze kunnen gebruiken”, maakt hij duidelijk.

