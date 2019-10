AA Gent vernedert Beerschot in oefenmatch: Kvilitaia scoort vier keer

AA Gent kende geen enkel probleem met Beerschot uit 1B in een oefenwedstrijd. Jess Thorup gunde bij de Buffalo’s opnieuw de jongens die de voorbije maanden minder aan bod kwamen, extra speelminuten gunde.

Voor de pauze was Giorgi Kvilitaia de absolute uitblinker bij AA Gent. De Georgische aanvaller scoorde nog voor het halfuur vier keer op aangeven van achtereenvolgens Dejaegere, Dompé, Mohammadi en Castro-Montes. En als klap op de vuurpijl bood diezelfde Kvilitaia op slag van rust ook nog eens de 5-0 op een presenteerblaadje aan: Kubo faalde niet waardoor halfweg dus al een forfaitscore op het scorebord stond. Na rust controleerden de Buffalo’s rustig de partij, Thorup bracht vijf nieuwe gezichten in het veld en Gent wist via Kubo zelfs nog een zesde keer te scoren. Een heel bedrijvige Dompé legde in het slotkwartier uiteindelijk met twee fraaie treffers de 8-0 eindstand vast.

AA Gent: Coosemans, Castro-Montes, Bronn (69’ Cisse), Derijck, Mohammadi (69’ Van Den Bergh), Verstraete, Bezus (69’ Beloko), Dejaegere (69’ Yem), Kubo, Dompé en Kvilitaia (69’ Sylla)

Doelpunten: 15’ Kvilitaia 1-0, 19’ Kvilitaia 2-0, 27’ Kvilitaia 3-0, 30’ Kvilitaia 4-0, 45’ Kubo 5-0, 70’ Kubo 6-0, 77’ Dompé 7-0, 86’ Dompé 8-0