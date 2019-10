Belgische schuldenberg blijft in Europese top vijf

Met een schuldgraad van 100 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2018 staat België op de vijfde plaats in de Europese schuldenrangschikking. Dat blijkt uit cijfers van het Europees bureau voor statistiek Eurostat. In 2017 bedroeg onze schuldgraad nog 101,8 procent.

Vorig jaar deden enkel Griekenland (181,2 procent), Italië (134,8 procent), Portugal (122,2 procent) en Cyprus (100,6 procent) het slechter qua schuldgraad.

Aan het andere uiterste staat Estland met een schuldgraad van slechts 8,4 procent, gevolgd door Luxemburg (21 procent) en Bulgarije (22,3 procent). En dan nog de grote buurlanden: Frankrijk heeft een schuldgraad van 98,4 procent van het bbp, Nederland van slechts 52,4 procent en Duitsland van 61,9 procent van het bbp.

De schuldgraad van de eurozone bedroeg in 2018 85,9 procent van het bbp, een daling tegenover 2017 (87,8 procent). In absolute cijfers steeg de schuldenberg van de landen van de eurozone tot 9,930 biljoen euro, een stijging met zowat 100 miljard euro. De Belgische schuldenberg bedroeg vorig jaar in absolute cijfers 460 miljard euro.