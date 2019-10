Wordt vandaag gestemd over brexit? Dat hangt enkel van ‘Speaker’ parlement af

De Britse premier Boris Johnson wil maandag in het Lagerhuis een “betekenisvolle stemming” over de deal met de Europese Unie (EU) over de brexit. Maar de sleutel ligt in handen van parlementsvoorzitter John Bercow, zo hebben Britse media gemeld.

Zaterdag leed de Conservatieve regeringsleider een striemende nederlaag in het parlement. Dit stemde niet over zijn brexit-akkoord, maar schaarde zich met 322 tegen 306 stemmen achter een amendement van Tory-parlementslid Oliver Letwin. Dat stelt dat de goedkeuring van het echtscheidingsakkoord wordt ingehouden tot de deal is omgezet in Britse wetgeving. Dat zorgde er automatisch voor dat Johnson nieuw uitstel van de Britse uittrede uit de EU moest vragen.

De premier wilde daarop dat het Lagerhuis vandaag/maandag duidelijk “ja” of “neen” zou zeggen omtrent het akkoord. Maar of er een stemming komt, hangt af van het fiat van parlementsvoorzitter John Bercow. Hij kan oordelen dat er zaterdag al een stemming was en dat die niet zo snel kan worden overgedaan.

Indien Bercow niet instemt met een stemming, verlegt de aandacht zich naar de teksten die de regering het parlement zal voorleggen om het akkoord in voege te laten treden. Als ze doorgaat, bestaat de mogelijkheid dat Johnson zijn verzoek tot uitstel van de brexit zou kunnen intrekken, zo opperen sommigen volgens Sky News.

Maar ook de oppositie kan nog stokken in de wielen steken. Zondag heeft Labour-schaduwminister voor de brexit Keir Starmer gezegd dat het aan de Britten toekomt om zich in een referendum uit te spreken over de deal. De grootste oppositiepartij kan de regering ook dwingen aan de Europese Unie te vragen om in een douane-unie te blijven. Wat volgens minister van Handel Liz Truss “terug naar af” betekent.

Voorts moet de hoogste Schotse rechtbank, de Court of Sessions, zich vandaag/maandag uitspreken over de vraag of Johnson wel rechtsgeldig om uitstel heeft gevraagd. Hij deed dit volgens de openbare omroep BBC immers via een niet-ondertekende brief die was vergezeld door een tweede die wel zijn handtekening droeg en waarin de regeringsleider zei dat nieuw uitstel volgens hem een vergissing zou zijn.