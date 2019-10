Meer dan 84 miljoen gebruikte batterijen bij Vlaamse gezinnen

Bij de gezinnen in Vlaanderen liggen alles samen nog meer dan 84 miljoen gebruikte batterijen opgeslagen, waardoor een grote massa aan waardevolle grondstoffen als kobalt en nikkel niet opnieuw in omloop komt. Dat zeggen Bebat en de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij (OVAM) maandag. De twee organisaties hebben daarom een campagne opgestart waarin wordt ingezet op een betere inzameling van die batterijen.

Bij een gemiddeld Vlaams gezin liggen ongeveer dertig gebruikte batterijen verborgen. Vaak liggen ze in de schuif, de berging of de garage, of zijn ze vergeten in een toestel. Alles samen blijven zo in heel Vlaanderen 84,7 miljoen lege batterijen achter, zo zegt Bebat, de vzw die inzet op de inzameling en recyclage van gebruikte batterijen. De organisatie baseert zich voor dat cijfer op een tweejaarlijks marktonderzoek waarbij aan mensen werd gevraagd de batterijen in huis te tellen.

Om de Vlaming aan te zetten tot een betere inzameling van die batterijen, starten OVAM en Bebat maandag een nieuwe campagne op, die zowel online als op radio en tv zal lopen. Er wordt opgeroepen om thuis op zoek te gaan naar die batterijen en ze tussen 25 oktober en 15 november binnen te brengen bij de inzamelpunten van Bebat.

OVAM en Bebat benadrukken dat die achtergebleven batterijen na recyclage een groot volume aan waardevolle grondstoffen vertegenwoordigen. Door deze lege batterijen in te leveren, kan namelijk tot 10 ton kobalt en 35 ton nikkel weer in omloop worden gebracht. De vergeten batterijen vertegenwoordigen alles samen ook 450 ton ijzer en 300 ton zink. Met al die stoffen kunnen bijna 2 miljoen smartphonebatterijen of 130.000 batterijen voor elektrische fietsen gemaakt worden.

“België doet het al erg goed op het vlak van inzameling van batterijen”, zegt Nele Peeters van Bebat. “Maar het is belangrijk om te blijven sensibiliseren. Mensen hebben ook steeds meer toestellen met batterijen in huis.”

“Bebat telt 24.000 inzamelpunten. Het is nu al zeer gemakkelijk om batterijen binnen te brengen, maar het wordt nog te vaak vergeten”, zo klinkt het nog.