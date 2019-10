Thomas (42) bleef zijn vriendin steken, terwijl zijn dochter (4) smeekte om te stoppen: “Mijn mama is dood door papa met een hakmes”

Geraardsbergen - Thomas Cooijman, de 42-jarige Nederlander die beschuldigd wordt van doodslag op zijn 38-jarige vriendin in 2015 in Geraardsbergen en van poging doodslag op haar buurvrouw, is zijn vriendin blijven steken zelfs toen zijn dochter hem smeekte te stoppen. Dat bleek maandag voor het Gentse hof van assisen. “Mijn mama is dood door mijn papa met een hakmes. Ik zei stop maar hij heeft niet gestopt”, verklaarde het 4-jarige kind een week na de feiten.

De feiten gebeurden op 10 juni 2015 in de woning van de vrouw in de Volderstraat in Geraardsbergen. Volgens de beschuldigde vertelde ze die dag dat ze al een tijdje een relatie had met een andere man, en sloegen zijn stoppen door. De vrouw liep een dertigtal snij- en steekverwondingen op met een mes en een hakmes en overleed aan haar verwondingen.

De buurvrouw van het slachtoffer had tumult gehoord en kwam kijken, maar ze werd ook aangevallen en gestoken door de beschuldigde. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde de aanval. Cooijman moet zich daarom ook verantwoorden voor poging doodslag op de buurvrouw.

“Ik heb alles gezien”

Maandag werd het audiovisueel verhoor van de 4-jarige dochter afgespeeld voor het hof van assisen. “Ik heb alles gezien”, zei het meisje. “Mijn mama is dood door mijn papa met een hakmes. (...) Mijn papa is ziek geworden. (...) Ik zei stop maar hij heeft niet gestopt. Er was overal bloed. (...) Mijn broer heeft ook stop gezegd. Mijn papa moest stoppen maar hij wou niet stoppen. Hij heeft niet goed geluisterd. (...) Ik wou mijn mama daarna verbeteren maar ik kon haar niet verbeteren.” Volgens de agente die het verhoor afnam, was het kind heel aangedaan door de feiten.