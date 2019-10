Kris Peeters verhuisde van Antwerpen opnieuw naar Puurs

Voormalig vice-premier Kris Peeters woont niet langer in Antwerpen. Dat schrijft Knack en wordt bevestigd aan onze redactie. Peeters zou begin oktober weer naar Puurs verhuisd zijn.

“Ik heb indertijd mijn echtgenote overtuigd naar Antwerpen te verhuizen met de verkiezingen op het oog. Ondertussen is de situatie anders en keerden we terug naar Puurs”, zegt Peeters aan Knack. Een medewerker van de voormalige vice-premier bevestigt het nieuws en geeft aan dat de verhuis er “om familiale redenen” kwam.

Peeters verhuisde in 2017 naar Antwerpen om burgemeester Bart De Wever (N-VA) uit te dagen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, maar kon op heel wat kritiek rekenen. Volgens De Wever zou Peeters er nooit echt gewoond hebben en was het meer “een buitenverblijf”. En De Wever was niet de enige die het verhaal van het CD&V-kopstuk niet geloofde. Op sociale media, maar ook op tv, werd er veel gelachen met de verhuis.

Maar nu is Peeters dus terug in Puurs. “‘Ik heb in Antwerpen geen mandaat meer dat mij verplicht er te wonen.”

