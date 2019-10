Voorarrest vader van Nederlands ‘spookgezin’ verlengd

De 67-jarige vader die jarenlang met zijn zes kinderen in afzondering woonde in een boerderij in het Drentse Ruinerwold, blijft vastzitten. De rechter-commissaris van de rechtbank heeft zijn voorarrest maandag met veertien dagen verlengd. Hij zit in beperking, dat wil zeggen dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.

De man werd donderdag opgepakt op verdenking van het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, het benadelen van de gezondheid van anderen (mishandeling) en witwassen. Ook de 58-jarige huurder van het pand, Josef B., zit om dezelfde verdenkingen in voorarrest.

Begin vorige week werd het gezin met de inmiddels meerderjarige kinderen ontdekt in een afgesloten ruimte in het pand. Dat gebeurde nadat de oudste zoon van 25 jaar naar het dorp was gegaan en zijn verhaal had gedaan aan de plaatselijke kroegbaas.

