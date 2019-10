Open VLD pleit opnieuw voor ruimere openingsuren winkels, Unizo blijft tegen

Kamerlid Vincent Van Quickenborne (Open VLD) herlanceert zijn voorstel om ruimere openingsuren - ‘s avonds en op zondag - mogelijk te maken voor winkeliers. In Het Belang van Limburg leek ondernemersorganisatie Unizo-Limburg daarop aan te sturen, maar volgens nationaal Unizo-topman Danny Van Assche is wetgevend initiatief niet nodig. “Er zijn al heel wat mogelijkheden”, zegt hij.

Directeur Bart Lodewyckx van Unizo-Limburg pleit in de krant voor een debat. “Als Hasselt opnieuw tot de top drie van Vlaamse winkelsteden wil behoren en de concurrentie met Maastricht wil aangaan, mag zondagsopening geen taboe meer zijn”, zegt hij. “Als het merendeel van de tweeverdieners de hele week hard werkt, moet je je de vraag durven stellen of onze huidige openingsuren daar voldoende aan zijn aangepast.”

Die uitspraken klinken Van Quickenborne als muziek in de oren. Hij herlanceerde prompt zijn voorstel uit 2015 om het mogelijk te maken dat winkels open kunnen blijven tot 22 uur en wil daarover met Unizo rond de tafel gaan zitten. “Wie werkt, heeft in de week geen tijd om voor 18 uur in een winkel te geraken. Door winkeliers meer vrijheid te geven om hun openingsuren zelf te bepalen, ook op zondag, komen we tegemoet aan de behoeften van de consument”, zegt het liberale parlementslid.

De huidige wet op de openingsuren bepaalt dat winkels op weekdagen van 5 uur tot 20 uur mogen openblijven, en op vrijdag of de dag voor een feestdag tot 21 uur, en dat er een wekelijkse rustdag gerespecteerd moet worden. België is volgens de Open VLD’er samen met Luxemburg, Malta en Cyprus de enige EU-lidstaat die de openingsuren zo strikt bepaalt.

Unizo is tegen

Unizo is echter nog steeds geen voorstander van een verruiming, zegt topman Danny Van Assche. “Winkeliers kunnen nu al perfect spelen met hun openingsuren. Er zijn al heel wat mogelijkheden. En het goede is dat er overleg aan voorafgaat tussen de gemeentebesturen en de ondernemers.” Dat de supermarkten niet tot 22 uur open zijn zoals in andere Europese landen, is voor Van Assche geen probleem. “Er zijn voldoende nachtwinkels en op zondag zijn er veel buurtsupermarkten open.”

Comeos, dat vooral grote winkelketens vertegenwoordigt, is wel voorstander van een verruiming. “Het huidige systeem loopt tegen zijn limieten en moet geëvalueerd worden. Er is meer vrijheid nodig voor de winkeliers”, klinkt het daar. De ondernemersorganisatie wijst erop dat meer dan de helft van de online aankopen na 18 uur gebeurt.