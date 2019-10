Camerabeelden tonen laatste wandeling van slachtoffer Pokémonmoord Shashia (20): “We wisten meteen: dit is géén verliefd koppeltje”

Antwerpen - In zijn bekentenis beweerde beklaagde Jonny Van Den Broeck (27) vorige week dat de Pokémonmoord op Shashia Moreau (20) een uit de hand gelopen vrijpartij was. Maar de speurders toonden maandagochtend in de rechtszaal de camerabeelden die de ontmoeting tussen Shashia en haar moordenaar vastlegden. Die vertellen een heel ander verhaal. Een afstandelijke groet en een haastige wandeling. De jonge vrouw toonde niet de minste affectie voor de hamburgerbakker. Ze leek in de verste verte niet geïnteresseerd in hem.

Camerabeelden speelden al een erg belangrijke rol in het oplossen van de moord uit februari 2017. Twee dagen na de verdwijning van de jonge vrouw toonden de camera’s van het centraal station al dat Shashia op de dag van haar verdwijning wel degelijk in Antwerpen was geweest én er een man had ontmoet.

“Op dat moment wisten we dat we met méér dan een vermissing te maken hadden”, vertelde speurder Jurgen Van Camp maandag in het Antwerpse assisenhof.

Diezelfde camerabeelden onthulden nog veel meer aan de speurders.

In zijn bekentenis zei Jonny Van Den Broeck afgelopen vrijdag dat de dood van Shashia Moreau het resultaat was van een uit de hand gelopen vrijpartij. “Ik heb haar achterwerk betast. Ze reageerde niet afwijzend. We zijn kussend in de slaapkamer beland. Die vrijpartij is ruig verlopen. Ik moet haar gewurgd hebben”, zo klonk het vrijdag.

“Geen verliefd koppeltje”

Van Camp toonde maandag de beelden die zijn gemaakt van de eerste ontmoeting tussen de schuchtere Shashia en de vijf jaar oudere hamburgerbakker Van Den Broeck. Die beelden toonden niet een hartelijke ontmoeting tussen twee geliefden die niet kunnen wachten om in bed te belanden. Integendeel.

“Die eerste beelden waren voor ons heel belangrijk”, zei Van Camp. “Tot op dat moment hielden we er rekening mee dat ze ook kon weggelopen zijn met haar lief. Maar het was voor ons meteen duidelijk dat dat niet het geval was.”

Shashia is de eerste die in het centraal station arriveert. De jonge vrouw is heel herkenbaar door haar gele jas en paarse broek. Ze ijsbeert wat door de lokettenzaal en gaat dan op een bankje zitten. Na enkele minuten arriveert Van Den Broeck met een stevige pas in het station. Ze hebben elkaar twee jaar eerder ontmoet, maar kennen elkaar vooral via Facebook.

Er volgt geen omhelzing, geen kus. Van Den Broeck komt bij haar staan, en bijna ogenblikkelijk draaien ze zich om en stappen ze weg. Hij voorop, zij erachteraan. “Dit is geen verliefd koppeltje. Dan zouden ze de weg op een andere manier hebben afgelegd”, zegt Van Camp.

Ook de stadscamera’s op het Astridplein tonen hoe de twee verder door Antwerpen wandelden. Zij met haar kap over haar hoofd, hij met zijn handen in de zakken. Het regent, en het is koud. Maar de twee houden een meter afstand. Ze hebben hun armen niet in elkaar gevlochten, ze houden geen handen vast. Shashia houdt een tas tussen zichzelf en Van Den Broeck. Wat ze bespreken, kan niemand horen. Maar ze houden stevig de pas aan – ze nemen weinig tijd om elkaar te leren kennen. Zes minuten na hun ontmoeting filmt een andere camera hoe ze zijn appartement binnenstappen om enkele Pokémons uit te wisselen.

Amper 21 minuten

Amper 21 minuten later stuurt Van Den Broeck via Facebook een bericht naar Shashia, dat hij dan zelf met haar gsm beantwoordt. Met valse berichten bouwt hij een alibi op. Het suggereert dat de jonge vrouw op dat moment al overleden is. In die korte periode moet volgens Van Den Broeck de onderkoelde relatie tussen de twee overgegaan zijn in een vrijpartij, met instemming van beide partijen.

Voorzitter: “U komt daar toch geregeld? U moet toch weten dat het daar vol camera’s hangt?”

Van Den Broeck: “Ik had daar niet aan gedacht. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat er beelden van ons gemaakt waren. Misschien was mijn denken aangetast door wat ik gedaan had.”

