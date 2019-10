Laat eens een varkentje door de lucht vliegen

Naast de twee oprichtsters heeft Flightwatch momenteel één ander personeelslid in dienst, ook een vrouw. “Ook dat is uniek in de transportwereld”, lacht Nathalie Desimpel. Foto: Jobat.be

Oostende - Een levend dier per vliegtuig vervoeren vraagt een andere aanpak dan wanneer het gaat om voedingswaren, smartphones of auto-onderdelen. Het jonge Oostendse vervoerbedrijf Flightwatch maakt er zijn specialiteit van: zij verschepen varkens, kippen, legkuikens en vogels vanuit Europa naar de rest van de wereld. En af en toe een leeuw.

Flightwatch werd medio 2016 opgericht door Francesca Braet en Nathalie Desimpel. Zij waren voordien allebei aan de slag bij een andere transportfirma en kregen het idee om met een eigen bedrijf te beginnen. “Er zijn al veel bedrijven die luchtvracht organiseren, dus we zochten een niche waarin we onszelf konden positioneren”, vertelt Nathalie. “Aangezien we zelf grote dierenvrienden zijn, leek ons dat een mooie opportuniteit. We zijn gespecialiseerd in het vervoer van broedkuikens, maar verschepen ook bijvoorbeeld veel varkentjes. Die gaan heel de wereld rond. In Azië bijvoorbeeld zijn Europese varkens heel gegeerd om mee te kweken vanwege hun hoge kwaliteit.”

Schildpadden uit de Malediven

Bij het vervoeren van een levend dier komt er uiteraard heel wat meer kijken dan bij normale vracht. Er komt veel papierwerk bij te kijken, maar ook de strenge IATA-regels (International Air Transport Association) moeten gevolgd worden. “Als we varkentjes vervoeren, gebruiken we bijvoorbeeld eigen kisten met zaagsel en isolatie om het dieren zo comfortabel mogelijk te maken”, legt Nathalie uit. “Als we vogels of broedkuikens vervoeren, stellen we zelf de laadplannen op, voor een zo goed mogelijke stabiliteit en zuurstofaanvoer.”

Exotische dieren als tijgers of herten passeren soms ook de revue bij Flightwatch, vaak in opdracht van zoos en dierenparken. “Onze allereerste zending was trouwens een lading schildpadden uit de Malediven voor Pairi Daiza”, zegt Nathalie. “Dat waren dieren die in vissersnetten terecht waren gekomen en die in ons land terug op krachten konden komen. Ook voor die beesten hebben we kisten op maat laten maken.”

Het werk van Flightwatch bestaat uit de volledige administratieve voorbereiding van de vlucht. Er wordt een luchtvaartmaatschappij gezocht, de vracht wordt ingeboekt, de nodige documenten worden opgesteld en heel het proces wordt opgevolgd. Flightwatch verzorgt ook het contact met de afhandelaars die moeten zorgen dat de kisten op het vliegtuig geladen worden. “Het is een mooie, maar veeleisende job”, zegt Nathalie. “De gsm blijft dag en nacht aan. Wij zijn ook altijd stand-by tot de vlucht daadwerkelijk weg is. Soms zit ik in mijn kantoortje echt te denken: ‘Kom, vertrek nu, het is elf uur, ik wil naar huis’ (lacht).”

