Gentse politie neemt voedsel in beslag dat al twee jaar vervallen was

Gent - In Gent heeft de lokale politie vorige week bij een grote controleactie in 70 handels- en horecazaken meer dan 4.400 producten in beslag genomen. “In drie zaken werden vervallen voedingsmiddelen in beslag genomen, waarvan bij sommige de vervaldatum al meer dan twee jaar verstreken was”, meldt de Gentse lokale politie.

De politie organiseerde op dinsdag 15 oktober een zogenaamde “flex-controle” in samenwerking met externe inspectiediensten. “Bij zo’n controle worden handels- en horecazaken gecontroleerd op het vlak van vergunningen, veiligheid, tewerkstelling, sociale regelgeving, enzovoort. Deze flex-controle richtte zich op negen categorieën van zaken: nagelstudio’s, hand-carwashes, dagbladhandels, dagwinkels, nachtwinkels, CBD-shops, massagesalons, horecazaken en shisha-bars”, zegt de lokale politie.

Er werden 70 adressen gecontroleerd, op basis van eerder vastgestelde problemen of inbreuken of signalen van externe partners. Onder meer de FOD Volksgezondheid, het Voedselagentschap FAVV, de FOD Economie, de RSZ, de FOD Financiën en het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) namen deel aan de actie.

De FOD Volksgezondheid nam 4.400 goederen in beslag, waarvan meer dan 2.000 artikelen in één zaak. “In drie zaken werden vervallen voedingsmiddelen in beslag genomen, waarvan bij sommige de vervaldatum al meer dan twee jaar verstreken was. Gelet op de privacy van de ondernemingen kunnen wij geen specifieke resultaten meedelen”, stelt de politie. “We kunnen wel vertellen dat bij de meerderheid van de gecontroleerde zaken één of meerdere problemen of inbreuken vastgesteld werden. Twee zaken waren zelfs over de hele lijn in overtreding, want elke controlerende partner kon er één of meerdere inbreuken vaststellen. Veertien van de gecontroleerde zaken waren dan weer wel volledig in orde.”