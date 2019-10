Plopsaland onthult bouwplannen voor spectaculairste achtbaan ooit in Europa

De bouwplannen van de nieuwe spectaculaire achtbaan in Plopsaland De Panne zijn bekend. Robospinner , zoals de projectnaam is van de achtbaan, zal wellicht in 2021 openen.

Op de overheidswebsite omgevingsloket.be zijn de bouwplannen sinds zondag te bekijken, zodat wie dat wil er bezwaar tegen kan maken. Tot nu is dat niet gebeurd.

Wat opvalt: de nieuwe Plopsa-achtbaan behoort tot het spectaculairste dat ooit in Europa te zien was in een pretpark. Het is een xtreme spinning coaster, waarbij de gondels om hun eigen as draaien en die karretjes verschillende keren over de kop gaan. Voorlopig bestaat in de hele wereld nog maar één dergelijke attractie: Time Traveler in het Amerikaanse pretpark Silver Dollar City.

Time Traveler is voorlopig de enige rollercoaster met tollende gondels ter wereld. In 2021 opent een gelijkaardige achtbaan in Plopsaland De Panne. Foto: silver dollar city

Robospinner wordt gebouwd door de Duitse fabrikant Mack Rides. Het is een achtbaan waarvan de karretjes twee keer worden gekatapulteerd om genoeg snelheid te halen zodat de tollende gondels verschillende keren over de kop kunnen gaan. Het hoogste punt van de achtbaan ligt op 26 meter boven de begane grond.

Het thema van de achtbaan is volgens de gespecialiseerde website Looopings.nl nog niet gekend. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Robospinner in 2022 zou openen, maar die plannen zijn onlangs veranderd waardoor de opening nu is voorzien in 2021.

De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen; er zijn al bomen gekapt waar het stationsgebouw van de attractie moet komen. In Plopsaland De Panne staat nu al een spectaculaire achtbaan: Anubis The Ride, die 34 meter hoog is.