KAART. Zoveel werd er geflitst in uw gemeente

Anderhalf miljoen snelheidsovertredingen werden er in de eerst helft van dit jaar uitgeschreven in ons land. Kleine en grote. Dat er in de ene gemeente of stad veel meer verbaliseerd werd dan in de andere, heeft verschillende oorzaken. Maar de algemene conclusie is wel dat we nog altijd veel te snel rijden. Zowel op snelwegen als op gemeentewegen. En dat we nog altijd onvoldoende de gevaren beseffen, terwijl we dat wel al doen bij alcohol en rijden of gsm-gebruik achter het stuur.