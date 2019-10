Chinese douane neemt 806 met uitsterven bedreigde krokodillen in beslag

De Chinese douane heeft een reuzenvangst gedaan. Ze nam 806 met uitsterven bedreigde Siamese krokodillen in beslag die door smokkelaars in de autonome regio Guangxi, in het zuidwesten van het land, illegaal het land binnengesmokkeld dreigden te worden. Zestien smokkelaars zijn opgepakt, onder hen veertien Vietnamezen, zo meldt China News Service. De Siamese krokodil staat op de lijst van bedreigde diersoorten, maar is in China populair voor het leder en het vlees.

De krokodillen werden aan boord van een schip op de Beilunrivier vervoerd in 158 kisten, soms per drie, soms per tien. Bij de overhandiging in Naliang bij de Fangchenggang sloeg de douane toe.

Reisdoel van de smokkelwaar was de rijke provincie Guangdong.

De reptielen overleefden allen de trip.