Philippe Clement evenaart met Club Brugge straf record van bij Genk: blauw-zwart schaart zich bij klavertje vier dat nog altijd niet verloor

We zijn eind oktober en Club Brugge is nog steeds ongeslagen in alle competities. Met 17 matchen zonder nederlaag evenaart trainer Philippe Clement zijn record van bij Genk - geen enkele andere Belgische club deed deze eeuw al beter. In Europa evenaart enkel Ajax Club Brugge.

Tien competitiewedstrijden, vier Champions League-voorrondewedstrijden, twee Champions League-groepsmatchen en één bekermatch. Twaalf zeges en vijf keer gelijk. Nul keer verloren op zeventien wedstrijden. Voor 22 oktober zal Club Brugge in alle competities nog geen wedstrijd verloren hebben. En dan te bedenken dat het seizoen voor Club al bezig is van 27 juli, met de competitiematch in Waasland-Beveren. Drie maanden competitie, beker en Champions League en nog steeds ongeslagen. Wie had dat durven dromen?

Foto: BELGA

Met een seizoensstart van zeventien ongeslagen wedstrijden evenaart Philippe Clement de beste prestatie van een Belgische club deze eeuw. Al dateert het record wel van vorig seizoen en staat het op naam van… Clement zelf, met Racing Genk.

De Limburgers, die toen liefst zes voorrondematchen voor de Europa League moesten spelen, startten het seizoen 2018/2019 ook met zeventien matchen zonder nederlaag. Toen bleek de achttiende wedstrijd, op het kunstgras van Sarpsborg, fataal voor Racing Genk. Zij speelden wel ‘maar’ in de Europa League, en leden hun eerste nederlaag al op 4 oktober.

Club Brugge samen met Ajax, Juventus en tegenstander AA Gent bij Europese elite

Club Brugge steekt met zijn start van 17 ongeslagen matchen op rij zowat alle Europese topclubs de loef af. Hebben dit seizoen al verloren: FC Barcelona, Bayern München, PSG, Manchester City… De in eigen land ongenaakbare Liverpool, Red Bull Salzburg, Olympiakos en Slavia Praag lieten in de Champions League al van hun pluimen.

Blijven over: Juventus, Ajax, Club Brugge en...het verrassende Wolfsburg, komende donderdag tegenstander van AA Gent in de Europa League. Zij zijn de enige vier Europese teams uit enigszins gerespecteerde voetballanden die dit seizoen nog geen match verloren hebben. Ajax en Club Brugge doen het strafste met elk zeventien officiële wedstrijden zonder nederlaag. Wolfsburg speelde elf wedstrijden, Juventus kwam nog maar tien keer in actie.

Foto: Photo News

Blauw-zwart verdedigt dinsdag zijn ongeslagen status - ook op het kampioenenbal is het al zes matchen ongeslagen - in het eigen Jan Breydelstadion tegen het miljardenelftal van PSG. Ook Juventus en Ajax komen overigens in actie in de Champions League. Juventus speelt tegen Lokomotiv Moskou, Ajax neemt het op tegen Chelsea.