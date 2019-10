Geen nieuwe stemming over Brexit-deal

Het Britse Lagerhuis zal ook maandag nog niet stemmen over het Brexit-akkoord dat eerste minister Boris Johnson vorige week gesloten heeft met de Europese Unie. De regering-Johnson had de stemming graag laten doorgaan, maar parlementsvoorzitter John Bercow steekt daar een stokje voor. “Het zou repetitief en wanordelijke zijn.”

“Het zal vandaag niet besproken worden omdat het repetitief en wanordelijk zou zijn”, verklaarde hij. Volgens Bercow zou een ‘meaningful vote’ over het akkoord ingaan tegen de eeuwenoude tradities van het Lagerhuis. Afgelopen zaterdag namelijk probeerde de regering al zo’n stemming te organiseren, maar de parlementsleden beslisten dat ze zich eerst moeten kunnen uitspreken over de Withdrawal Agreement Bill (WAB), de wettekst die het akkoord in Britse wetgeving omzet. Wat de regering nu wil doen, komt erop neer dat hetzelfde akkoord in omstandigheden die niet fundamenteel anders zijn dan zaterdag een tweede keer aan het parlement wordt voorgelegd.

Op die beslissing van Bercow kwam heel wat commentaar. Maar Bercow liet zich niet van zijn melk brengen. “Als je een beslissing over een controversieel onderwerp zoals het deze neemt, gaan sommigen tevreden zijn en anderen niet”, zei hij ter verdediging. “Ik heb geprobeerd mijn verplichtingen na te komen en te doen wat ik geloof dat correct is. Dat is wat de voorzitter moet doen.”

Dinsdag stemming

Dit betekent dat de regering maandag nog de WAB in het parlement zal neerleggen. Wellicht zal de regering vragen om daar dinsdag een principestemming over te houden, die in de feiten zou neerkomen op een stemming voor of tegen het Brexit-akkoord. Vindt Johnson daarvoor een meerderheid, dan zal hij wellicht alles in het werk stellen om alle wetgeving tijdig door het parlement te krijgen, zodat de Brexit mét akkoord op 31 oktober een feit is.