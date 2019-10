Keerbergen -

De Kruishoeve in Keerbergen gaat tegen de grond. De gemeente heeft toestemming gegeven aan de eigenaars om het historische gebouw te slopen. En dat is jammer, laten veel Keerbergenaren weten op sociale media. Want de Kruishoeve is een bekend gebouw sinds het in de jaren '80 diende als decor voor de film Het Gezin Van Paemel. Burgemeester Erik Moons begrijpt hen, maar zegt dat hij niet anders kon. Want het gebouw is niet officieel beschermd.