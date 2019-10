Nieuwe beelden gemaakt van wolf August: “Hij ziet er gezond uit en gedraagt zich als een echte vrijgezel”

Het gaat goed met wolf August. Voor het eerst in lange tijd heeft Natuur en Bos weer beelden op klaarlichte dag kunnen maken. “Hij ziet er gezond uit en gedraagt zich als een echte vrijgezel. Hij is veel op stap omdat hij toch met niemand nog rekening hoeft te houden”, zegt boswachter Eddy Ulenaers.

Wolf August, ‘Gust’ volgens zijn volgers, wordt ook na het overlijden van wolvin Naya zo goed mogelijk gevolgd door de wolvenkenners van het Natuur en Bos en het INBO. Nachtbeelden duiken geregeld op, maar nu is hij nog eens overdag op beeld vastgelegd terwijl hij aan een cameraval passeert.

“Hij ziet er gezond en wel uit, en dat doet ons veel plezier”, zegt boswachter Eddy Ulenaers. “Zijn gedrag is wel anders dan vroeger. ‘Gust’ gedraagt zich nu als een echte vrijgezel. Hij is moeilijker te volgen, gaat vaker op stap. Hij hoeft ook met niemand nog rekening te houden. En wat hij aan voedsel jaagt, is voor hem alleen. Hij heeft geen vrouwtje en geen jongen meer.”

Volgens Ulenaers bewaakt hij zijn territorium - zo’n 230 km² - heel consequent. “Hij patrouilleert over het hele gebied en bakent zijn terrein met uitwerpselen af. Hij voelt zich hier duidelijk goed.”

Op zoek naar vrouwtje

Hoe lang nog, dat is een andere vraag waar voorlopig niemand het antwoord kent. “De volgende paartijd is in februari. De kans is groot dat hij nog een tijdje bij ons blijft, maar dat hij tegen die tijd op zoek zal gaan naar een vrouwtje. En aangezien we die hier voorlopig niet meer hebben, zal hij mogelijk naar Nederland of Duitsland gaan. Hij kan dat zonder problemen. Om bij Naya te raken, legde hij ook ruim 300 kilometer af”, zegt Ulenaers nog.

