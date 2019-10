Dalilla Hermans na uithaal naar VRT: “Ik zie veel ruimte voor verbetering”

Schrijfster/opiniemaakster Dalilla Hermans maakte vrijdagavond op Instagram bekend nooit meer te willen samenwerken met de VRT omdat ze er niet serieus genomen werd. Maar nu wil ze haar uitspraken kaderen en zegt ze veel respect te hebben voor alle medewerkers van de VRT. “Ik zie echter veel ruimte voor verbetering.”

“Ik heb heel veel respect, en zal dat blijven hebben, voor alle medewerkers van de openbare omroep die elke dag proberen zo goed mogelijk werk te leveren”, schrijft Hermans maandag op Facebook.

Vrijdagavond had ze op Instagram aangekondigd nooit meer met de VRT te willen samenwerken omdat ze er niet serieus zou worden genomen.

Op Facebook geeft ze maandag wat meer context bij haar uitspraken. “Ik heb heel veel respect, en zal dat blijven hebben, voor al wie wél op hun schermen verschijnt en probeert wat reilt en zeilt in onze superdiverse maatschappij te tonen. Ik ben op geen enkel moment aan het oproepen tot een boycot. De openbare omroep is superbelangrijk, en hun bestaansrecht zal ik nooit in twijfel trekken”, schrijft ze.

Maar Hermans ziet wel ruimte voor verbetering, al zal ze daar zelf niet meer aan meewerken. “Voor mij persoonlijk is de limiet bereikt van hoe lang ik wil hameren op die verbetering. De bal ligt in hun kamp, en ik ga op andere plaatsen voetballen.”