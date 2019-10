Kluizenaar in het echte leven, open boek op internet: vader van ‘spookgezin’ zag zichzelf als boodschapper van God en temmer van kwade geesten

Gerrit-Jan V.D., de vader van het kluizenaarsgezin uit Ruinerwold, moet nog minstens twee weken in de cel blijven. Dat heeft de onderzoeksrechter in Nederland maandag beslist. Intussen tekent zich een beeld af van wie de 67-jarige man precies is. Want zo teruggetrokken hij met zijn kinderen leefde op zijn boerderij, zo open was hij in zijn leven online. V.D. zag zichzelf als boodschapper van God, werkte aan een persoonlijk evangelie met duizenden zelfgeschreven teksten en deelde eigen fitnessvideo’s en poezenfoto’s.