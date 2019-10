Onrust nadat video van “vliegtuigkaping” de wereld in wordt gestuurd: luchtvaartmaatschappij schept duidelijkheid Video: Twitter

Onrust alom op sociale media door bovenstaande amateurbeelden. Het filmpje doet vermoeden dat er een kaping aan de gang is in een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Interjet. Niets blijkt minder waar: in een statement verduidelijkte het Mexicaanse bedrijf dat het ging om een oefening.

De geënsceneerde beelden dateren van 5 oktober, maar kwamen vorige week prompt op Twitter terecht. Daar werden ze lustig bekeken en veroorzaakten ze veel paniek onder de kijkers. Het filmpje oogt dan ook vrij echt. Gewapende mannen bedreigen zowel het cabinepersoneel als passagiers en gebruiken daarbij erg harde taal. “Er is geen tijd, we zullen starten met passagiers te vermoorden”, wordt onder meer in de video gezegd.

Een statement van de luchtvaartmaatschappij schepte duidelijkheid. Daarin bevestigden ze dat de hele kaping werd geënsceneerd in een vliegtuig dat gewoon op Ciudad del Carmen International Airport stond. “Deze oefening moet ons personeel helpen bij het omgaan met mogelijke terreurdreigingen”, liet het bedrijf weten. “De video’s die circuleren op sociale netwerken, werden tijdens deze oefeningen vastgelegd.”

bekijk ook

Vliegtuigmotor schiet in brand vlak na opstijgen: “Ik hoorde een oorverdovende knal”

Passagiers staan doodsangsten uit wanneer vliegtuig negen kilometer naar beneden valt in enkele minuten tijd

“Ik heb al vaak gevlogen maar dit is een eerste”: Koppeltje betrapt wanneer ze samen uit vliegtuigtoilet komen