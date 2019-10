PSG-trainer Thomas Tüchel voor Europese clash met Club Brugge: “We staan voor het moeilijkste wat er is”

PSG arriveerde gisteren niet compleet in Oostende. Neymar, Gueye en Draxler zijn geblesseerd, Mbappé maakte de trip wel na zijn comeback afgelopen weeked. Het gros van de vragen ging dan ook over de inzetbaarheid van de sterren van Thomas Tuchel, die daar duidelijk geënerveerd door raakte.

“We spreken teveel over de verschillende namen. Dat doe ik niet graag. Onze hele ploeg heeft al getoond dat ze kunnen samenspelen. We staan voor een uitmatch in de Champions League: het moeilijkste wat er is. Daarbovenop spelen we tegen Club Brugge, een uitstekende ploeg. Dat is nu het enige wat telt. Met Neymar of zonder Neymar, de match wordt sowieso gespeeld. Als hij er is: zoveel beter. Is dat niet zo, dan lossen we dat op. Elke match zoeken we de beste oplossing voor het team.”

Tuchel gaf wel aan dat Mbappé nog niet klaar is om een volledige wedstrijd te spelen. “Dat is te vroeg. We gaan bekijken wanneer we hem nodig hebben. Misschien is dat in het begin van de match, misschien is dat op het einde. Dat zullen we nog zien. Maar ik ben blij dat Kyllian hier is. We hebben hem lang genoeg moeten missen.”

De Duitser ziet Club Brugge trouwens niet als zwak broertje. “Ik heb ze voldoende geanalyseerd: mijn respect voor hen is groot. Kleine ploeg in deze groep? Ze stonden 0-2 voor op Real Madrid en speelde thuis gelijk tegen Galatasaray - en daar verdienden ze meer. We mogen ons hier aan een heel moeilijke opdracht verwachten”, aldus de Duitser. “Ze hebben dit seizoen nog geen wedstrijd verloren. Het is een goede ploeg met veel energie.”