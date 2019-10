Betoging tegen politiegeweld op het Brusselse Albertinaplein

Brussel - Een tweehonderdtal betogers van verschillende organisaties heeft zich maandagavond tijdens de actie “United Against Police Violence” verzameld op het Albertinaplein in Brussel om het aanhoudende politiegeweld in België aan te klagen. Na de uit de hand gelopen actie van Extinction Rebellion op het Brusselse Koningsplein op 12 oktober lopen de discussies opnieuw hoog op.

Gele hesjes, Students for Climate, Workers for Climate en sympathisanten van de LGBTQI+-gemeenschap en de migrantenbeweging kwamen allemaal samen op het Albertinaplein. De strijdkreet “Tous ensemble” weerklonk, samen met “Semira, Mawda en Mehdi. We vergeten jullie niet”. De manifestanten haalden zo verschillende voorbeelden aan waarbij slachtoffers vielen bij politiegeweld, verwijzend naar onder meer Semira Adamu, een asielzoekster die in 1998 omkwam tijdens haar gedwongen repatriëring, of de driejarige peuter Mawda, die in 2018 werd doodgeschoten tijdens een politieachtervolging.

Vanuit de verschillende organisaties en bewegingen die er aanwezig waren, volgden getuigenissen van buitensporig politiegeweld tegen betogingen die vreedzaam verliepen. Sinds het hardhandige politieoptreden tegen Extinction Rebellion op 12 oktober wordt de rol van de politie in vraag gesteld. De betogers eisen dat de politiehandhaving moet zorgen voor zo weinig mogelijk escalatie, zodat ieder individu wordt beschermd in plaats van aangevallen. Aan de manifestatie ging ook een interpellatie vooraf op de Brusselse gemeenteraad, waar Brussels burgemeester Philippe Close werd ondervraagd over het politieoptreden. De Brusselse burgervader kreeg er ook een petitie overhandigd tegen politiegeweld die in de afgelopen dagen meer dan 4.000 handtekeningen ophaalde.