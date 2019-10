Instagram-model veroorzaakt controverse door te twerken tijdens rellen in Barcelona: “Mijn manier om te protesteren”

De Spaanse influencer Sandra Kisterna heeft flink wat ophef veroorzaakt met een video op haar Instagram-account. In het filmpje twerkt het model in de brandende straten van Barcelona. Daar vinden op dat ogenblik immers rellen plaats tegen de veroordeling tot celstraffen van negen separatistische leiders van Catalonië. Volgens Kisterna is de seksueel getinte dans “haar aanpak om te protesteren”, anderen zien er vooral een manier in om makkelijk bekendheid te verwerven.

De beelden, die op Instagram al meer dan 400.000 keer zijn bekeken, veroorzaakten onmiddellijk veel controverse in Spanje. De gewelddadige protesten in Barcelona zijn inmiddels al een week aan de gang, waarbij al 182 mensen gewond raakten. Toch kon dat de influencer niet deren om haar danskwaliteiten boven te halen.

Ondanks de vele kritiek weigert Kisterna om de beelden offline te halen. “Ik ben me ervan bewust dat niet iedereen hiermee om kan gaan”, aldus de jongedame. Ter verdediging beroept ze zich op haar vrijheid van meningsuiting. “Er zijn mensen die op straat komen en meedoen aan geweldpleging. Daar wil ik geen deel van uitmaken. Wat ik afgelopen nacht zag in Barcelona, was verschrikkelijk.”

bekijk ook

Meer dan 500.000 betogers leggen Barcelona lam

Duizenden Catalanen zorgen voor hevig protest aan luchthaven van Barcelona