Jongen verlamd nadat zijn hond het kussen van onder hem wegtrok in de zetel

Voor de Britse tiener Harvey Leyland (17) veranderde het leven van het ene moment op het andere. Zij hond trok een kussen van onder hem weg toen hij in de zetel lag en dat had desastreuze gevolgen. De jongen raakte verlamd en kan nog slechts één vinger bewegen.

De zeventienjarige Leyland lag rustig in de zetel toen zijn hond het kussen van onder zijn hoofd wegtrok. De jongen viel en raakte met zijn hoofd de grond. Hij stond op en liep naar zijn slaapkamer waar hij een beroerte kreeg. Zijn broer zag wat er gebeurd was en belde onmiddellijk de hulpdiensten. Toen die aankwamen, kon Leyland nog moeilijk ademen en kon niet spreken. Hij werd meegenomen naar het ziekenhuis en werd vier dagen lang in een kunstmatige coma gehouden.

Door verschillende beroertes liep de jongen schade op aan zijn wervelkolom. Hij raakte verlamd en kreeg de eerste weken sondevoeding. Daardoor kon hij ook niet spreken. Sinds het accident is zijn situatie licht verbeterd. Hij kan terug spreken en hij kan opnieuw één vinger bewegen, maar volgens de dokters zijn er geen signalen in de zenuwen in zijn benen en de linkerkant van zijn lichaam.

De familie zamelt nu geld in om hun huis te kunnen verbouwen zodat Leyland niet de rest van zijn dagen moet doorbrengen in zijn slaapkamer.