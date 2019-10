Jongedame aan dood ontsnapt na allergische reactie op restaurant, maar “eigenaar toont op geen enkel moment medeleven”

Een restaurantbezoekje in Byron Bay draaide voor de Australische Jaicey Revelle uit op een ware nachtmerrie. Nadat ze tweemaal had gebeten in een voorgerecht, kreeg ze prompt een allergische reactie die haar bijna het leven kostte. Toen ze bovendien enkele dagen later terugkeerde naar het restaurant om verhaal te halen, werd ze “onsympathiek” behandeld. “Er was totaal geen sprake van medeleven of gevoel van verantwoordelijkheid”, vertelde ze.

De jongedame was samen met haar vriend gaan eten in het restaurant. Aangezien de 22-jarige erg allergisch voor noten, maakt ze er een gewoonte van om het restaurantpersoneel op voorhand te vragen of er al dan niet noten in bepaalde gerechten zitten. Tot twee keer toe werd ze door een ober gerustgesteld dat in haar dipsausje geen noten waren verwerkt, maar dat bleek helemaal verkeerd.

Het had zware gevolgen voor Revelle: haar mond en keel begonnen te zwellen, waardoor ze in ademnood raakte en meteen moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. Een anders personeelslid schepte achteraf duidelijkheid: in de dipsaus waren wel degelijk cashewnoten verwerkt.

Gratis drankje

De Australische kwam er dankzij de nodige medicatie alsnog bovenop. Een dag later mocht ze zelfs al het ziekenhuis verlaten. Afgelopen zondag besloot ze nog eens het restaurant te bezoeken om verhaal te halen bij het personeel, maar in plaats daarvan kreeg ze opnieuw een opdoffer te verwerken. Ze kreeg enkel een “sorry” te horen en werd een gratis drankje aangeboden.

“Ik voelde me beledigd”, vertelde Revelle aan lokale media. “Ze dachten dat mijn leven gelijk stond aan de waarde van een drankje. Hoe hard ik ook probeerde om de ernst van de situatie duidelijk te maken, ze bleven onsympathiek reageren. Sinds mijn eerste allergische reactie op vijfjarige leeftijd, heb ik nog nooit zo’n negatieve ervaring gehad.”

