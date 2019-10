Netanyahu geeft mandaat terug nadat hij er niet in slaagt om regering te vormen

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu geeft de president het mandaat terug om de volgende regering te vormen, nadat hij er niet in is geslaagd voldoende wetgevers te werven om zich bij de coalitie aan te sluiten. De stap komt er twee dagen voor het verstrijken van de deadline.

Het is de tweede keer in een half jaar tijd dat Netanyahu er na een algemene verkiezing niet in geslaagd is een regering te vormen.

President Reuven Rivlin is nu van plan om de politieke tegenstander van Netanyahu, Benny Gantz, met de taak te belasten, zei de woordvoerder van de president.

Impasse

Israël verkeert in een politieke impasse sinds de parlementsverkiezingen van 17 september. De centristische partij Blauw-Wit van Benny Gantz haalde 33 zetels in de Knesset. Het rechts-conservatieve Likoed strandde op de tweede plaats met 32 verkozenen in het parlement.

Met de steun van zijn rechtse geallieerden en religieuze partijen kan Netanyahu momenteel bogen op de steun van 55 verkozenen in de 120 zetels tellende Knesset. Gantz komt met de steun van zijn linkse en Arabische bondgenoten maar aan 54 zetels. Netanyahu en Gantz zouden ook de handen in elkaar kunnen slaan, maar de gesprekken over de vorming van een eenheidsregering zijn op niets uitgedraaid.