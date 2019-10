Kans op Brexit op 31 oktober weer kleiner

Een nieuwe dag, een nieuwe nederlaag voor Boris Johnson. Maandag was het de speaker van het Lagerhuis, John Bercow, die een streep trok door het plan van de premier om over zijn Brexit-akkoord te laten stemmen.

Bercow verbood de stemming omdat dezelfde motie zaterdag al was besproken en er geen twee keer over hetzelfde kan gedebatteerd worden, zich baserende op een regel uit 1604. Bercow benadrukte dat de twee zittingen “te snel” op elkaar volgden, wat nog speelruimte laat. Het “nieuwe” element dat Johnson zijn brief waarin hij om verlenging vroeg na een stemming weer kon intrekken, woog volgens de speaker niet voldoende door.

Het betekent niet helemaal dat er geen stemming meer kan komen voor de deadline van 31 oktober, maar het wordt erg krap. Een meerderheid stemde zaterdag een amendement dat bepaalt dat pas als de Withdrawal Agreement Bill (WAB) goedgekeurd is, er gestemd kan worden. Het Brexit-akkoord is een internationale overeenkomst, en de WAB die gisteren werd voorgelegd zet het om in Britse wetgeving zodat het geratificeerd kan worden, pas dan worden alle punten en komma’s van de overeenkomst duidelijk. Die procedure vergt uitgebreid parlementair werk – er worden amendementen bij de vleet verwacht. Johnson hoopt nu die klus tijdig te klaren zodat een nieuwe stemming mogelijk is. Dan moet het akkoord ook nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement voor 31 oktober. Dat zal niet stemmen vooraleer het Brits parlement een meerderheid heeft gevonden. Deze week is er nog plenaire zitting. De volgende is pas voorzien op 13 november. Als het echt nodig zou zijn, zou er nog een noodsessie kunnen komen volgende week. (pmm)