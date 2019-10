62 reiswinkels Neckermann opnieuw open

Wie op reis wil, kan daarvoor sinds maandag opnieuw terecht in 62 reiswinkels van het failliet gegane Thomas Cook. Onder de vleugels van de Spaanse reisgroep Wamos maken die een doorstart met de merknaam Neckermann en 195 medewerkers.

De voorbije week was het alle hens aan dek om de doorstart te realiseren. Wamos Benelux werd opgericht, er kwam een akkoord over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers, er werd aan het informaticasysteem gesleuteld enzovoort. Zondag kwam dan de bevestiging dat de 62 winkels op maandag de deuren zouden openen. Nog niet alle issues waren volledig van de baan, maar “het was heel belangrijk om herop te starten”, zei Frédéric Van Waeijenberge, commercieel directeur van Wamos Benelux. “Het belangrijkste is dat we opnieuw ‘live’ zijn. Het komt er nu op aan het vertrouwen van de klant terug te winnen en het aanbod uit te breiden.”

De winkels krijgen “Neckermann” als uithangbord en er worden in een eerste fase alleen pakketreizen, hotelverblijven, vliegtickets en dergelijke aangeboden van andere spelers (zoals Corendon, Pegase, Club Med en MisterFly). Op de website is het nog enkele dagen wachten.(krs, blg)