Proces van start tegen vrouw die collega onthoofdde

In Toulouse is Sophie Masala, bijgenaamd ‘de slager van het Canal du Midi’, verschenen voor Assisen. De 51-jarige Française uit Montpellier vermoordde haar collega, sneed die in stukken en gooide de lichaamsdelen in het Canal du Midi. Allemaal een gevolg van een kantoorruzie.

Het drama kwam drie jaar geleden aan het licht. Eind mei 2016 werden drie dagen na elkaar ledematen opgevist uit het anders zo pittoreske Canal du Midi in Zuid-Frankrijk. Op 26 mei werd dan een reiskoffer aangetroffen met de romp. Van het hoofd geen enkel spoor. Het bleek te gaan om Maryline Plancke, een 54-jarige vrouw uit Toulouse. Enkele dagen eerder had haar zus haar verdwijning aangegeven bij de politie.

Vrij snel kwam haar collega Masala in het vizier van de politie: beide dames hadden al een tijdje ruzie op kantoor, een dispuut rond mogelijke fraude met maaltijdcheques. Op een avond kwam het bij het slachtoffer thuis tot een hoogoplopende ruzie, waarop Masala haar collega neersloeg met een fles wijn en haar macaber plan uitvoerde. Pas toen de politie het hoofd terugvond in het tuintje naast Masala’s flat, biechtte ze alles op. Als de voorbedachtheid bewezen wordt, riskeert ze levenslang voor moord en verminking van het lijk. (krs)