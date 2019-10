Club Brugge brandt kaars voor Balanta: blauw-zwart met groot vraagteken in vermoedelijke elf tegen PSG

Hij heeft nog maar vier matchen voor Club Brugge in de benen, maar plots brandt heel Brugge een kaars voor Eder Balanta (26). De Colombiaan wordt na een maand in de lappenmand in allerijl klaargestoomd om de geschorste Vormer te vervangen. Vandaag valt de beslissing.

“Ik zoek liever oplossingen dan stil te staan bij problemen”, bleef Philippe Clement positief. Ruud Vormer zit vanavond tegen PSG een eerste match schorsing uit in afwachting van het beroep tegen zijn drie speeldagen. De kapitein van Club vervangen is wel een hels karwei: hij speelde na ­Vanaken dit seizoen de meeste minuten. Vormer startte amper één keertje op de bank in de competitie, om uit te rusten tijdens de drukke augustusmaand. Alle hoop ligt nu bij Balanta. Hij is in normale omstandigheden een degelijk alternatief, ware het niet dat de Colombiaan een maand in de lappenmand lag met een hamstringblessure. De vervanger van de vertrokken Nakamba wordt klaargestoomd, maar de beslissing of hij kan spelen valt pas vanochtend. “Hij heeft de training volgemaakt, maar die stelt een dag voor de wedstrijd traditioneel niet veel voor. Het wordt vooral een beslissing van de medische staf of en hoelang hij kan spelen. Daar zitten we dinsdagochtend (vandaag, nvdr.) over samen”, klonk het bij Clement.

Volwaardige alternatieven zijn er amper. Het was eerder al opgevallen dat de kern op het Brugse middenveld minder gestoffeerd is dan de aanval en verdediging. Vormer is doorheen het seizoen amper geblesseerd en vormt het kloppende hart van dit team. Hem vervangen is dus meestal even onnodig als moeilijk. De UEFA en de blessure van Balanta stellen Clement nu toch voor het vraagstuk. Als ­Balanta niet kan starten, komt Kossounou in het ­vizier als mogelijk alternatief. Maar de jonge Ivoriaan werd gehaald als belofte en speelde tot nu toe enkel een volledige wedstrijd tegen de amateurs van Francs Borains. Afgelopen weekend maakte hij een ultrakort competitie­debuut in Moeskroen. Toen Vormer een snipperdagje kreeg tegen Eupen in augustus, was het Schrijvers die hem verving. Maar PSG is Eupen niet: Vanaken én de aanvallende Schrijvers op het middenveld lijkt van het goede te veel. Clement en heel Club hopen dus dat de clubdokters vandaag groen licht geven voor Balanta.

Ook PSG mist met Neymar vanavond een sleutelspeler, maar dat is natuurlijk nog van een andere orde.

De verwachte opstellingen:

Club Brugge: Mignolet; Mata, Mechele, Deli, Sobol; Rits, Vanaken, Balanta; Diatta, Dennis, Tau.

PSG: Navas: Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Verratti; Di Maria, Icardi, Mbappé.