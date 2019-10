Clinton Mata, de verdedigende revelatie van Club Brugge: eerst Hazard gestopt, nu Mbappé en Di Maria

Twee weken na zijn verdedigende masterclass tegen Eden Hazard, mag Clinton Mata (26) zich vanavond uitleven tegen Angel Di Maria en Kylian Mbappé. Het hogere doel tegen PSG: zeven wedstrijden op rij zonder nederlaag in de Champions League.

Twee punten verzamelde Club Brugge tot dusver in de Champions League. Na straffe prestaties tegen Galata­saray en Real Madrid leeft het gevoel dat blauw-zwart te karig werd beloond voor wat het op het hoogste niveau liet zien. De thuismatch tegen PSG geeft Club een nieuwe kans op Europese glorie. Al doet trainer Philippe Clement erg zijn best om de druk op zijn spelers weg te nemen. “Dit is nu eens een wedstrijd waarin er niets fout kan gaan”, zei de Brugse trainer. “Simpelweg omdat we niets te verliezen en alles te winnen hebben. Een gelijkspel zou een stunt zijn, een overwinning een mirakel.”

Toch heeft Club Brugge stilaan een reputatie te verdedigen. De 2-2 in het Bernabéu ging Europa rond en het is geen enkele waarnemer ontgaan dat de Belgische vicekampioen zes wedstrijden op rij ongeslagen is in de Champions League. Tellen we er ook de vier kwalificatiewedstrijden tegen Dinamo Kiev en LASK Linz bij, dan komen we aan tien wedstrijden zonder nederlaag. Internationale scouts kijken met aandacht naar de verdedigers die voor topdoelman Simon Mignolet staan. Van het trio Mata-Mechele-Deli is de eerste de man in vorm.

“Niet alleen ik, de hele ploeg is in vorm”, wuifde Mata gisteren de lofbetuigingen weg. “Omdat de ploeg draait, is het voor elke individuele speler makkelijker om uit de verf te komen. Dat geldt ook voor mij.”

Clinton Pedro Lourenço Mata Mukoni wordt op 7 november 27 en stond nooit beter te voetballen. Net als Thomas Meunier bij PSG is hij een laatbloeier, die van aanvaller verdediger werd en zich vanuit de provincie een weg baande naar de top. Meunier vanuit Virton, Mata vanuit Eupen. Zijn trainer bij Charleroi, Felice Mazzu, was vol lof over Mata. “Voor zulke spelers word je trainer”, zei Mazzu. In die tijd informeerde ook de pas aangestelde bondscoach Roberto Martinez naar hem. Maar Mata had al een officiële wedstrijd met Angola gespeeld en kan nooit meer voor de Rode Duivels worden opgeroepen.

Driemansdefensie

Stopte de ontwikkeling van Meunier op de rechtsachter, dan blijft Mata stappen zetten. Onder Ivan Leko schitterde hij in de voorbije play-offs in een driemansdefensie en daar speelt hij ook zijn beste wedstrijden dit seizoen. Vooral in de Champions ­League komen Mata’s kwaliteiten goed van pas. Twee weken geleden hield hij met zijn snelheid en wendbaarheid Eden Hazard uit de match. In het één-op-één-verdedigen telt het Belgische voetbal weinig betere verdedigers. “Elke voetballer moet constant bijleren en ik kan ook nog veel leren”, wimpelde Mata opnieuw alle lof weg. “Of ik nu in een driemans- of een viermansdefensie speel, is niet belangrijk voor mij. Onder deze coach (Clement, nvdr.) heb ik in Genk in een defensie met vier gespeeld. Nu bouwen we op met drie en verdedigen we met vier.”

Clement noemt PSG een moeilijkere tegenstander dan Real Madrid. Maar Mata wil geen afwegingen maken. “Elke match in de Champions League is moeilijk. PSG is in vorm, dat heeft het ook in de Franse competitie nog laten zien. De afwezigheid van Ruud Vormer weegt door, maar we hebben in de Belgische competitie al laten zien dat onze kern ruim is en dat er getalenteerde jongens klaarstaan om in te komen.”

Wie weet doet het Belgische voetbal vanavond een ontdekking, net zoals Mata zichzelf ooit openbaarde als een defensieve revelatie. “Ik denk wel dat mijn verleden als aanvaller een pluspunt is in mijn verdedigen”, vertelde hij in zijn laatste interview aan onze krant. “Omdat ik weet hoe aanvallers denken, kan ik beter anticiperen. Met Angola hield ik ooit zo de Congolees Yannick Bolasie uit de match.”

De komst van PSG doet Mata niet uit zijn lood slaan. “Of we nu tegen Mbappé, Di Maria of Icardi staan, het belangrijkste is dat we onze lijn vasthouden”, zei Mata gisteren. “We spelen gedurfd voetbal met Club en dat moeten we blijven doen. De trainer geeft ons duidelijke richtlijnen mee en die manier van spelen werkt. We blijven Club en we gaan ons niet aanpassen. We spelen met onze mentaliteit en zien wel wat er gebeurt na de match.”