Oostende vraagt Marc Coucke om hulp: stadsbestuur schrijft brief om financieel noodlijdend KVO te helpen

Het water stijgt KV Oostende naar de lippen. Dikke contracten, te weinig sponsoring, een zware afbetaling… KVO zou weer 2 miljoen euro nodig hebben om een nieuwe licentie te halen. Daarom schrijft het stadsbestuur een brief naar Marc Coucke. De kustclub betaalt voor zijn stadion nog elk jaar 1,2 miljoen euro huur aan de ex-voorzitter en de stad vraagt nu een soepeler regeling om de toekomst van KVO niet in het gedrang te brengen.

Toen Coucke nog voorzitter was van KV Oostende doopte hij het stadion om tot de Versluys Arena en liet hij een nieuwe tribune bouwen. De zakenman stond met zijn investeringsmaatschappij Alychlo borg voor die tribune en KVO betaalde jaarlijks 800.000 euro terug. Toen Coucke in 2017 Oostende ruilde voor Anderlecht en de kustclub verliet, werd de huurprijs wel verhoogd naar zo’n 1,2 miljoen euro per jaar. Alleen zo kon Oostende verkocht worden aan de prijs die alle partijen voor ogen hadden. Helaas is KVO door die huur en schulden uit het verleden nu wel in een precaire financiële situatie verzeild geraakt.

Het stadsbestuur wil tijdig ingrijpen en vraagt Marc Coucke daarom in een brief om constructief mee te werken aan een oplossing. “De situatie van KV Oostende is momenteel niet oké”, bevestigt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Het stadion hangt als een zwaard van Damocles boven de club. Als KVO niet meer zou kunnen voetballen (in het geval het in maart geen licentie zou krijgen, nvdr.), vervalt ook de erfpachtovereenkomst en dat is voor niemand een oplossing.”

De interventie van het stadsbestuur is opvallend. De club ligt de stad na aan het hart en onlangs stond het schepencollege nog een lening toe voor een nieuw oefencomplex. Met de toekomst van KVO op de helling is het logisch dat er nu wat druk wordt gezet. Al klinkt het in de omgeving van Marc Coucke dat alles contractueel is afgesproken. Alles moet betaald worden, want de club verdient ook geld aan de exploitatie van de tribune. Toch is er enige flexibiliteit mogelijk. KVO mag betalen in schijven en een uitstel van betaling kan ook wel eens.

KV Oostende betaalt voor zijn onder Marc Coucke vernieuwde stadion nog altijd jaarlijks 1,2 miljoen huur aan de ex-voorzitter. Foto: Photo News

Elk jaar ook 1,2 miljoenaan overbodige spelers

Maar de Versluys Arena is niet het (enige) probleem van KV Oostende. De club zit nog met dikke contracten uit het Coucke-tijdperk die ze moet uitbetalen. In de zomer klonk al dat het financieel een zwaar jaar zou worden indien Fernando Canesin niet vertrok. Er was een bod tussen 300.000 en 500.000 euro uit Brazilië, maar daar werd niet op ingegaan. Canesin is in juni einde contract en Oostende zal geen cent meer verdienen aan hem.

Voorts zit ene Nicolas Lombaerts in de B-kern. Hij verdient zo’n 1 miljoen euro per jaar om drie keer per week ’s avonds te trainen. Ook de voormalige Rode Duivel zal zijn contract gewoon uitdoen. Voeg daarbij nog de andere overbodige spelers die in de B-kern zitten – Hasan Özkan en Ibrahima Bah – en de slotsom is dat KVO jaarlijks bijna 1,2 miljoen euro aan spelers betaalt die het niet gebruikt.

Vorig seizoen kon voorzitter Frank Dierckens de proflicentie nog veiligstellen met een kapitaalsverhoging van 3 miljoen euro, maar zo’n inspanning kan de man van de zonneweringen niet elk jaar leveren. Zeker niet als er weer 2 miljoen extra nodig is.

Bovendien ziet KV Oostende ook het sponsorgeld afkalven. Naast wat kleinere geldschieters staan op de outfits de firma’s van voorzitter Dierckens en van ondervoorzitter Gino Vanderhaeghen, maar hoeveel extra kapitaal levert dat op? Niet genoeg.

Foto: dji

Directeur Orlans: “We werken aan oplossingen”

Patrick Orlans, de algemeen directeur van KV Oostende, wil niet te negatief doen over de precaire financiële situatie van de club. “We zijn niet de meest rooskleurige club ter wereld: dat klopt. Er is een structureel verlies en zolang sommige grote contracten hier blijven, zullen we elk jaar tussen oktober en februari verse fondsen moeten zoeken.”

“Maar de situatie is niet alarmerend. De licentie is pas voor in maart en ik ben zelfs iets geruster dan vorig jaar, toen we echt moesten ingrijpen. We deden al een besparingsronde en nu volgt onze voorzitter Frank Dierckens een aantal pistes om nieuw kapitaal te verkrijgen. We hebben een proces ingezet om Oostende er definitief bovenop te krijgen en dat zal lukken”, zegt Orlans.