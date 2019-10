Anderlecht heeft vragen bij “makelaar” Mpoku: “Hij was daar als broer en niet als voetballer van Standard”

Dat Paul-José Mpoku met Anderlecht onderhandelt over zijn broer Albert Sambi Lokonga, wordt bij paars-wit met vraagtekens onthaald. De Standard-speler heeft via zijn vrouw een makelaarsfirma opgericht en in het verleden trad hij ook al op voor Club Brugge-aanvaller Loïs Openda.

De krant Le Soir pakte vorige week uit met het nieuws: Paul-José Mpoku onderhandelde in Neerpede over de contractverlenging van zijn broer Albert Sambi Lokonga. Op zich is het niet ongewoon dat een voetballer zich laat bijstaan door een familielid. Bij jonge spelers is het meer de regel dan de uitzondering. Maar dat de broer in kwestie zelf profvoetballer is en uitkomt in dezelfde reeks als de speler, is wel bijzonder.

“Het zou hetzelfde zijn als wanneer Vincent Kompany voor zijn broer François komt onderhandelen in Luik”, schreef Le Soir.

Bij Standard wordt de situatie afgedaan als een fait divers. “Polo is een beetje naïef geweest”, zegt trainer Michel Preud’homme. “Niets meer.”

Band als broer

Volgens de reglementen heeft Mpoku niets verkeerds gedaan. Het bondsreglement bepaalt dat een official van de bond niet mag optreden als tussenpersoon. Maar onder ‘officials van de bond’ worden niet de spelers begrepen, wel alle andere mensen met een officiële functie: trainers, clubleiders, scheidsrechters. Toch blijft de vraag overeind of het niet erg onhandig is dat een voetballer in dezelfde reeks ook optreedt als makelaar.

“Mpoku was op Anderlecht als broer en niet als voetballer van Standard”, zegt Stijn Francis, de zaakwaarnemer van zowel Mpoku als Sambi-Lokonga die eveneens op Neerpede aanwezig was. Volgens Francis kan er geen sprake zijn van belangenvermenging omdat Mpoku’s band als broer duidelijk boven zijn statuut als voetballer van Standard staat.

Toch beperkten Mpoku’s activiteiten als ‘makelaar’ zich niet tot die van Sambi Lokonga bij Anderlecht. De Standard-middenvelder heeft zich al geruime tijd geleden het lot aangetrokken van een groep jonge voetballers uit Verviers, zijn geboortestad. Daar hoort bijvoorbeeld ook Loïs Openda bij, aanvaller van Club Brugge en de Belgische beloften. Toen Openda nog bij de beloften van Club Brugge speelde, reisde Mpoku — toen ook al speler van Standard — naar Olympia om er over zijn streekgenoot te onderhandelen. Navraag leert dat hij dat nu niet meer zal doen. Ook Openda wordt, net als Mpoku en Sambi Lokonga, vertegenwoordigd door Stijn Francis.

Foto: Photo News

Luikse notaris

De vraag is wel hoelang Mpoku zich afzijdig zal houden. Een duidelijke aanwijzing dat de middenvelder voor zichzelf een toekomst als makelaar ziet, is de bvba in sportbemiddeling die zijn vrouw Melissa Moussourakis heeft opgericht. Het bedrijf heet PMK Company en lijkt de initialen van haar man te dragen: PMK (Paul Mpoku). Voor de petite histoire: het bedrijf werd geregistreerd bij de Luikse notaris Cathérine Jadin, de echtgenote van Standard-voorzitter Bruno Venanzi.

In de omgeving van Mpoku is te horen dat het bedrijf werd opgericht omdat het echtpaar Mpoku “echt iets wil doen aan de jeugd van Verviers”.

Dat de vrouw van een voetballer actief is als makelaar, is eveneens niet uitzonderlijk. De vrouw van Mauro Icardi, de vader van Thibaut Courtois, de broer van Pep Guardiola: “Ze hebben allemaal een eigen makelaarsbedrijf”, zo is bij de Mpoku’s te horen.