Broertje François Kompany: “Ik mocht van Vincent niet testen bij Anderlecht”

Bij Anderlecht staat Vincent Kompany door de komst van Frank Vercauteren minder in de schijnwerpers. Dat helpt om beter te revalideren van zijn hamstringblessure en iets meer tijd te hebben voor zijn gezin.

Zijn Engelse vrouw Carla en hun kinderen Siena, Kai en Caleb woonden nooit eerder in België. “Ze huren nu een huis in Ukkel”, aldus broer François Kompany (30). “Dat ligt pal tussen Anderlecht en de school van de kinderen. Mijn neefjes en nichtje krijgen les in het Engels, maar ze hebben ook Frans en leerden al veel bij.”

“Natuurlijk missen ze Engeland. Carla heeft het wellicht het moeilijkst. Zij spreekt amper Frans, waardoor boodschappen doen hier al complex is voor haar. Nu volgt ze wel een cursus. Gelukkig heeft Carla hier ook al vriendinnen. Mijn zus Christel, ja. Maar ook de vrouw van Samir Nasri, die ze kent van in Manchester, en Michelle, de vrouw van Kevin De Bruyne, als ze in België is. Maar het gezin reist ook nog vaak naar Engeland om familie te zien.”

François Kompany is alleszins blij dat Vincent weer in België voetbalt. Al vervult zijn broer niet al zijn wensen. François zoekt als verdediger een nieuwe club sinds zijn contract bij 1B-club Roeselare afliep, maar een test bij Anderlecht werd hem geweigerd. “Ik bewoog hemel en aarde voor die test, maar Vincent weigerde. Logisch, want ik word beschouwd als een speler uit 1B en als broer van zou dat ook gevoelig hebben gelegen. Intussen onderhoud ik mijn conditie met een personal coach. Ik had een goeie proefperiode bij Beerschot, maar dan was er die trainerswissel en bleek er niet genoeg budget. Naar het buitenland gaan spreekt me minder aan. Ik kon naar Bangladesh voor veel geld, maar ik wilde me daar niet begraven en ik zou mijn familie en dochtertje te veel missen.”