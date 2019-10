François Kompany over het nieuwe leven van zijn broer: “Vincent ooit voorzitter van Anderlecht? Liever coach van Man City”

Frank Vercauteren drukte tegen STVV meteen zijn stempel op het spel van Anderlecht. Speler-manager Vincent Kompany verdween zo (even) in de schaduw, maar volgens zijn jonge broer François Kompany keert Vince The Prince straks sterker terug. Als speler en als toekomstig coach. “Vercauteren verlicht de taken van Vincent”, aldus ­François.