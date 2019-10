CLUBNIEUWS. Topstart van KV Mechelen, Bölöni krijgt goed nieuws, Zulte Waregem klaagt “uitdagende stadionspeaker” aan

Het is een Europese voetbalweek met Club Brugge, Genk, Standard en AA Gent, maar dat wil niet zeggen dat er geen Belgisch clubnieuws te rapen is.

ANTWERP. “Met Bölöni is er geen probleem”

Laszlo Bölöni komt stilaan onder vuur te liggen bij Antwerp, na de 2 op 9 en de groeiende onvrede over een gebrek aan gezag en discipline in de kleedkamer. Maar de club speelt vooralsnog geen paniekvoetbal. De 66-jarige Roemeen blijft gewoon aan als trainer, zegt voorzitter Paul Gheysens, die na de nederlaag op KV Mechelen nochtans pissig was en niet de reputatie heeft van de meest geduldige te zijn. “Er is geen probleem met Bölöni. Die blijft gewoon zijn job doen”, aldus Gheysens. “Dat gebrek aan discipline is ook overroepen. Er waren een paar opstootjes, maar er is nog altijd genoeg discipline onder Laszlo, hij kan heus nog streng uit de hoek komen. En het is niet omdat het een paar weken moeilijk gaat, dat alles plots slecht is. Er zijn een paar fouten gemaakt, maar er loopt niks structureel mis. De ploeg is gewoon ook een beetje later samengesteld en heeft daardoor wat meer tijd nodig. Maar in feite zitten we nog perfect op schema. Als we zaterdag Kortrijk kloppen, zijn we vertrokken, daar ben ik van overtuigd.” (dvd)

KV MECHELEN. Best gestarte promovendus in 14 jaar

KV Mechelen is met twintig punten na elf speeldagen de best gestarte promovendus sinds de invoering van het play-off-systeem in 2009. Malinwa stoot met zijn sterke seizoensbegin Antwerp van de troon, dat twee seizoenen geleden van start ging met 18 op 33.

De laatste gepromoveerde club die na elf speeldagen twintig punten (of meer) had verzameld, was Zulte Waregem in 2005-2006. In hun debuutseizoen op het hoogste niveau namen de toenmalige semiprofs van Essevee een vliegende start met 20 op 33. Het team van Francky Dury finishte toen uiteindelijk op de zevende plaats, maar pakte wel de beker en kwalificeerde zich het seizoen daarop voor de poules van de UEFA Cup.

De best gestarte promovendus van de voorbije veertig jaar is nog altijd Cercle Brugge in 1979-80. Cercle eindigde dat seizoen wel pas als tiende. (thst, dige)

KV OOSTENDE. Kustboys ergeren zich aan slechte speelmomenten

De supportersfederatie Kustboys ergert zich aan de slechte tijdstippen van de verplaatsingen in december. “We zien drie onrealistische speelmomenten: zondagavond in Eupen, vrijdagavond in KV Mechelen en Charleroi via de ring van Antwerpen of Brussel”, aldus interim-voorzitter Peter Van Nuffel. (rpo)

STANDARD. Nog geen Emond

Emond (scheenbeen), Limbombe (knie) en Goreux (hamstrings) konden niet meetrainen. Frankfurt moet het zonder Almamy Touré stellen. De verdediger is vier weken uit door een dijblessure. De UEFA duidde Daniel Stefanski aan als scheidsrechter voor Frankfurt-Standard. De Pool floot eerder dit seizoen de match Gent-Ri-jeka en vorig jaar Besiktas-Genk. (bfa)

ZULTE WAREGEM. Essevee klaagt “uitdagende stadionspeaker” van Kortrijk aan

Krijgt de derby Kortrijk-Zulte Waregem (2-0) een staartje? Kortrijk won voor de zesde opeenvolgende keer en na afloop gaf de stadionspeaker de Essevee-fans een tip voor Sinterklaas: “Het spelletje zes op een rij.”

Bij Zulte Waregem konden ze er niet mee lachen. De club liet weten dat de afgevaardigde van de voetbalbond die opmerking opnam in zijn matchverslag wegens ‘provocerend en opruiend’. Zulte Waregem reageerde ook zelf op zijn website. “De stadionspeaker achtte het nodig onze fans op een onprofessionele en ongepaste wijze uit te dagen. Wij keuren elke vorm van uitdagend gedrag af en rekenen op eenieders gezond verstand. Voor de derby benadrukten wij het belang van sfeerbeleving en veiligheid in het stadion.” (jug)

De spelers kregen gisteren een dagje vrij. Vandaag wordt een twee keer getraind. Bansen en Humphreys zijn out, Saido Berahino is voor de match tegen Oostende geschorst door zijn twee gele kaarten in de Vlasico. De beloften speelden gisteren op Moeskroen. (kv)

WAASLAND-BEVEREN. Spelers aanwezig op Levensloop

Vorige zondag hield Waasland-Beveren een uitlooptraining. Alle spelers tekenden present op Levensloop Beveren ten voordele van de Stichting tegen Kanker. De elf basisspelers liepen twintig minuten mee, de anderen liepen veertig minuten. De Mey, Liessens, Gamboa, Vukcevic, Heymans, Dhauholou en Verreth werden opgeroepen voor de beloften. (whb)

Geschorste Lardot keert terug als VAR

De door het Referee Department geschorste Jonathan Lardot maakt straks zijn heroptreden als VAR in de wedstrijd KV Mechelen-STVV van woensdag 31 oktober. Na Club Brugge-AA Gent werd Lardot voor twee weken geschorst. “Lardot had het protocol over de communicatie met de pers niet gevolgd”, lichtte Frank De Bleeckere, woordvoerder van de refs toe. ”Refs mogen met de pers praten maar moeten daarvoor, net als bij clubs, bepaalde richtlijnen volgen.” (lvdw)