Amnesty International “heeft bewijzen van mogelijke oorlogsmisdaden” aan beide kanten Libisch conflict

Archiefbeeld: de begrafenis van een slachtoffer van een nachtelijk bombardement in Tripoli in april. Foto: REUTERS

Amnesty International zegt bewijzen te hebben gevonden van mogelijke oorlogsmisdaden die de beide strijdende partijen hebben begaan in het conflict om de Libische hoofdstad Tripoli. Daarbij zijn tientallen burgers om het leven gekomen en moesten meer dan honderdduizend mensen hun huis ontvluchten. Dat blijkt uit een nieuw rapport dat de mensenrechtenorganisatie heeft bekendgemaakt.

Tripoli is sinds 4 april het onderwerp van een strijd tussen de regering van nationale eenheid (GNA), die de steun heeft van de VN, en het zelfverklaarde Libische Nationale Leger (LNA).

De partijen hebben burgerwoningen en andere belangrijke infrastructuur getroffen met luchtaanvallen, hevig artillerievuur en bombardementen. Sommige aanvallen waren ofwel lukraak uitgevoerd ofwel buitensporig. De vaststellingen die Amnesty International deed, duiden volgens de organisatie op schendingen van de fundamentele principes van het internationaal humanitair recht en kunnen daarom mogelijk oorlogsmisdaden zijn.

Zo onderzochten mensen van Amnesty kraters en stukken munitie die wezen op het gebruik van ongeleide, grote, explosieve wapens. Of zagen ze hoe tijdens een aanval in een stedelijk gebied een ongeleide FAB-500ShL-bom werd gebruikt, een bom die bij zijn ontploffing alles in een straal van 800 meter rond zich vernielt.

Bij aanvallen door het Libische Nationale Leger (LNA) werden bovendien ambulances en veldhospitalen beschadigd of vernield die gebruikt werden om gewonde strijders te verzorgen, waarbij minstens vijf medische hulpverleners om het leven kwamen. Amnesty wil benadrukken dat dergelijke voorzieningen niet het doelwit van aanvallen mogen zijn omdat ze speciale bescherming genieten onder het internationaal humanitair recht.

De aanvallen hebben daarnaast ook geleid tot de sluiting van de luchthaven van Mitiga, Tripoli’s enige internationale luchtverbinding. Voorts zijn ook een school en een detentiecentrum voor migranten onder vuur gekomen.

“Turkije en VAE schenden wapenembargo”

Sinds 2011 is er een VN-wapenembargo van kracht, maar volgens Amnesty International hebben de Verenigde Arabische Emiraten en Turkije dat geschonden. Ze hebben respectievelijk het LNA en de GNA gesteund, via illegale wapenleveringen en rechtstreekse militaire ondersteuning.

Amnesty International eist dat de landen het VN-wapenembargo respecteren en dat een onderzoekscommissie wordt opgericht die voor gerechtigheid en schadevergoedingen moet zorgen voor de slachtoffers en hun families.