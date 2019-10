Grootste angst van man wordt waarheid: “Ik ben de trouwring van mijn overleden vrouw kwijt”

De grootste angst van de Nederlander Ozan Kanik is werkelijkheid geworden. Afgelopen donderdag verloor hij de trouwring van zijn overleden vrouw. Nu doet hij een emotionele oproep op Facebook in de hoop de ring terug te vinden.

“It’s a long shot, maar ik probeer het toch via deze post. Vandaag is het ondenkbare gebeurd. Mijn grootste angst”, schrijft Ozan op Facebook. Hij is tijdens het werken de trouwring van zijn overleden vrouw kwijtgeraakt. De ring is goud en bevat vijf diamantjes. Aan de binnenkant staat O & C 26-02-2015 gegraveerd.

Ozan Kanik trouwde in 2015 met zijn vriendin Cassiopea. Twee dagen na het huwelijk overleed de vrouw aan kanker. Ozan droeg de ring altijd rond zijn pink, maar raakte hem nu kwijt. “Ik vermoed dat het gebeurd is tijdens dat ik koffers aan het in of uitladen was van mijn klanten in Amsterdam of Amsterdam Airport. Koude handen worden droge handen en je vingers worden vanzelf smaller.”