Medi-Market breidt uit naar Frankrijk

De snelgroeiende Belgische groep Medi-Market, actief in farma en parafarma, vestigt zich na Italië nu ook in Frankrijk. Het bedrijf opent een eerste verkooppunt in Roncq, in shoppingcentrum Auchan vlakbij de grens met België. Dat meldt Medi-Market dinsdag in een persbericht.

“De Franse markt is veel rijper dan de Belgische”, zegt oprichter Yvan Verougstraete. “Om het hoofd te kunnen bieden aan lokale actoren, zullen we onszelf nog verder moeten verbeteren. Dit is des te belangrijker omdat we ervan overtuigd zijn dat we met de online-ontwikkeling de distributie op Europees niveau moeten bekijken. Nationale opslagplaatsen zullen niet langer relevant zijn.”

Medi-Market werd opgericht in 2014 en zal eind dit jaar 42 parafarmacieën, 17 apotheken en 4 schoonheidsinstituten tellen in België en Luxemburg. De groep heeft ook twee webshops opgezet: medi-market.be en pharmacy-medi-market.be. Het bedrijf telt 550 werknemers en zal dit jaar een omzet boeken van zowat 135 miljoen euro.