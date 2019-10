Wetsvoorstel Vlaams Belang: “Na drie maanden zonder regering, automatisch nieuwe verkiezingen”

Het Vlaams Belang dient een wetsvoorstel in om na drie maanden zonder regering, automatisch nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Morgen zijn we 150 dagen na de verkiezingen, en 318 dagen sinds de val van de regering Michel I, merkt Vlaams Belang fijntjes op.

“We worden bestuurd door een regering die over geen enkele democratische meerderheid en dus legitimiteit meer beschikt,” klinkt het.

“België had al geen al te beste reputatie wanneer het gaat over de duur van de regeringsvorming. Het volstaat te wijzen op de regeringsvorming van de regering Di Rupo I die 541 dagen in beslag nam – zowat anderhalf jaar dus. In die periode diende de Koning twee informateurs, een preformateur, drie bemiddelaars, een verduidelijker, een onderhandelaar en een formateur aan te stellen. ”

Daarom diende het Vlaams Belang vandaag een voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet in, die het moet mogelijk maken om naar bijvoorbeeld Spaans model de politieke partijen drie maanden de tijd te geven om een regering te vormen. Wanneer men er niet in slaagt om dit binnen de drie maanden na de verkiezingen te doen, moeten er automatisch nieuwe verkiezingen worden georganiseerd. Vlaams Belang voorzitter en auteur van het voorstel Tom Van Grieken: “Wanneer de politieke partijen er inderdaad niet in slagen om binnen deze redelijke termijn een meerderheid te vormen en een coalitie op de been te brengen, is het aan de bevolking om zich daarover middels nieuwe verkiezingen uit te spreken.”

Ook informateur Johan Vande Lanotte opperde in onze krant al een deadline van drie maanden. “Ik stel voor dat we drie maanden na de verkiezingen opnieuw verkiezingen houden als er geen regering is. Dat zou de formatie serieus versnellen”, klonk het.

