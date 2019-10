Noors Instagrammodel (24) is “onnatuurlijke” billen beu en waarschuwt voor goedkope plastische chirurgie

Sophie Elise (24) is haar “onnatuurlijke” achterwerk beu en wil naar de Verenigde Staten reizen om de “goedkope procedure”, die ze in Turkije liet uitvoeren, ongedaan te maken. De zangeres ging als tiener onder het mes, maar waarschuwt nu haar 400.000 volgers op Instagram om “niet voor de laagste prijzen te gaan”. De jonge vrouw heeft bovendien ook spijt dat ze altijd erg open is geweest over de ingrepen die ze liet uitvoeren, en zal dat in de toekomst niet meer doen. “Een echte wake-upcall”, klinkt het. “Maar het is mijn eigen schuld.”