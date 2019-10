Zaak van Vertenten tegen Belgische voetbalbond op 29 oktober ingeleid

De zaak van ex-scheidsrechter Bart Vertenten, die zijn ontslag bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) aanvecht, wordt op dinsdag 29 oktober ingeleid bij de arbeidsrechtbank in Brussel. Dat vernam persagentschap Belga dinsdag. De 31-jarige Vertenten eist een schadevergoeding van om en bij de 130.000 euro.

De gewezen scheidsrechter vindt dat hij na het losbarsten van het voetbalschandaal onterecht werd ontslagen. Dat staat in een dagvaarding die procedurepleiter Hans Rieder maandag dropte bij de bond.

Na de reeks huiszoekingen in oktober vorig jaar, in het kader van het voetbalschandaal, werd Vertenten ontslagen, omdat het vertrouwen in de ref niet meer te herstellen viel. Vertenten werd door het federaal parket genoemd in ‘Operate Zero’ wegens zijn contacten met makelaar en spilfiguur Dejan Veljkovic en over een onterecht gefloten penalty in de match Antwerp-Eupen.

Maar volgens procedurepleiter en Vertentens advocaat Hans Rieder was die argumentatie onvoldoende. Hij verwees naar het scheidsrechtersverslag, waarin de lijnrechter de fout krijgt voor de niet-gefloten strafschop. Voorts zou Vertenten amper op fouten te betrappen zijn geweest, aldus Rieder.

Via de arbeidsrechtbank in Brussel eist Vertenten nu een opzeggingsvergoeding en een vergoeding wegens rechtsmisbruik. De scheidsrechter eist van de voetbalbond om en bij de 130.000 euro. De zaak wordt op dinsdag 29 oktober ingeleid voor de eerste kamer van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank in Brussel. In principe wordt er slechts de kalender vastgelegd en dus niet gepleit.