Opnieuw vechtpartij tussen Turken en Koerden in Duitsland

Een grote knokpartij is in de nacht van maandag op dinsdag uitgebroken tussen leden van de Turkse en Koerdische gemeenschap in de West-Duitse stad Herne. Zo’n 60 mensen waren bij de vechtpartij betrokken. Dat heeft de lokale politie dinsdag bekendgemaakt.

De oproerpolitie kon de gevechten onder controle krijgen.

In Noordrijn-Westfalen, de dichtstbevolkte deelstaat van Duitsland, is er de laatste dagen wel vaker geweld uitgebroken na Koerdische demonstraties tegen de Turkse militaire inval in Noord-Syrië. Bij een dergelijke demonstratie in Herne een week geleden, zijn verschillende mensen gewond geraakt.

Een betoging met zo’n tienduizend mensen in Keulen is zaterdag vreedzaam verlopen.