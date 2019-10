Laat Trump hier zijn middelvinger zien aan vrouwelijke astronaut die hem verbetert?

Donald Trump vergiste zich vrijdag tijdens een telefoongesprek met Christina Koch en Jessica Meir toen hij hen “de eerste twee vrouwen die ooit een ruimtewandeling maakten” noemde. De astronautes zetten die blunder subtiel recht door te vermelden dat ze “niet te veel eer willen opstrijken”, terwijl Trump in zijn haar krabde. Nu wordt de president op sociale media er van beschuldigd dat hij daarvoor “doelbewust” zijn middelvinger gebruikte omdat ze hem durfden tegen te spreken.

Christina Koch en Jessica Meir werden vrijdag de eerste twee vrouwelijke astronauten die zonder een man aan hun zijde een ruimtewandeling maakten. President Trump maakte daarvan: de eerste twee vrouwen die ooit een ruimtewandeling maakten. Maar dat was een beetje kort door de bocht en dat werd ook snel rechtgezet door de ruimte-ingenieurs.

Maar terwijl Meir corrigeerde wat de president net verkondigd had, hief Trump zijn hand op om even aan zijn voorhoofd en in zijn haar te krabben. Met zijn middelvinger. Het vermeende incident werd snel op de korrel genomen op sociale media. In tweets wordt het “een dommigheid” en “niet van deze wereld” genoemd.

“Dat kan enkel doelbewust zijn geweest”, klinkt het op Twitter. “Hoe durft hij deze vrouwen - die al meer hebben bereikt dan hij ooit zal bereiken - zo beledigen?” Iemand anders voegt eraan toe dat “het overduidelijk is dat hij zijn middelvinger opsteekt. Erg cru. Hoe kan dit het echte leven zijn?”

Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.

