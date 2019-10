Belgen bouwen giga hotel met 100 zwembaden en 700 kamers in Dubai

Het Belgische bedrijf Besix is volop bezig met de bouw van het Royal Atlantis Hotel, dat moet straks meer dan 100 zwembaden, meer dan 200 appartementen en nog eens 700 kamers bevatten. Het bedrijf bouwt ook nog het Belgisch en Frans paviljoen voor de wereldexpo in 2020.

Het zijn erg drukke tijden voor Besix in Dubai. Anderhalve kilometer van het Atlantis-hotel (ook gebouwd door Besix), zet het Belgisch bouwbedrijf momenteel een tweede Royal Atlantishotel neer, in futuristische stijl. Het wordt enorm groot met bijna honderd zwembaden, meer dan tweehonderd appartementen en meer dan zevenhonderd kamers. Tegen de opening van de wereldexpo 20 oktober 2020, moet het klaar zijn.

Paviljoen wereldexpo 3D-geprint

Het Belgisch paviljoen Foto: Besix

En zo zijn er nog gebouwen die de Belgische onderneming moet afgewerkt krijgen tegen volgend jaar, want het bouwt ook twee paviljoenen op de expo: het Belgische en het Franse. Er staat nog niets rechtop, hoogstens wat funderingen, "maar dat was zo gepland" stelt Jonas Vandeven gerust. "De hele bouwmethode is op die timing aangepast. Dat komt allemaal goed."

In het Belgisch paviljoen zullen ook enkele door Besix in 3D geprinte betonnen structuren staan, een zetel, of een pilaar, afkomstig uit de 3D-studio die het bedrijf in Dubai heeft. Het is geen toeval dat Besix die studio in Dubai heeft opgericht. Jonas Vandeven legt uit: "Enkele jaren geleden heeft Dubai de visie uitgesproken om de 'smartest city' van de wereld te worden. Eén van de kernpunten daarbij was dat 25 procent van de gebouwen tegen 2025 ge-3D-print zou worden." Zover zijn we nog niet. Een hele woning komt nog niet uit de printrobot van Besix. De horizontale stukken zijn daarvoor nog te broos, maar verticale structuren, pilaren en gevels en dergelijke zijn wel al mogelijk. "We zijn aan het kijken om dit ook uit te rollen in België. We zien dat de interesse er groeit. We hopen onze nieuwe bouwoplossingen ook in België te kunnen implementeren", aldus Vandeven.

Het Royal Atlantishotel is volop in aanbouw Foto: Besix

Besix bouwde de afgelopen jaren in Abu Dhabi de Grote Moskee Sheikh Zayed en het pretpark Ferrari World. 140 km verderop, in Dubai, participeerde Besix aan de bouw van de Burj Khalifa (de hoogste toren van de wereld, 828 meter, 163 verdiepingen), het kanaal, de metro, Legoland. Op dit moment is het volop bezig met de bouw van het Royal Atlantis hotel. Dit project en het Belgisch en Frans paviljoen moeten af geraken voor de start van de wereldexpo op 20 oktober 2020. "Een heel korte en intensieve periode voor Besix, maar niks om ons zorgen over te maken. Dat komt allemaal goed", zegt 3D-directeur van Besix, Jonas Vandeven.

Toren van één kilometer hoog

Een drukke bouwperiode is het dus voor Besix, maar ook een spannende tijd. Binnenkort komt er immers een antwoord op de vraag of Besix de hoogste toren ter wereld mag bouwen, een toren van naar verluidt één kilometer hoog. Vandeven: "Wij zijn nog steeds in de running voor dat Dubai Creek Harbourproject. Officieel is nog niet geweten hoe groot hij zal zijn, maar in elk geval wordt het de hoogste ter wereld. We hopen dat binnen een aantal maanden duidelijk wordt wie die gaat bouwen en dan kunnen we daar hopelijk ook mee starten. Ons dossier is hiervoor binnen."

Besix was er heel vroeg bij in Dubai en zette er voet aan grond in 1965 - dit is nog voor het ontstaan van de Verenigde Arabische Emiraten in 1971. In Dubai heeft het zijn hoofdzetel, van waaruit het zijn 8.000 werknemers, verspreid over heel de golfregio, aanstuurt. "Een derde van onze omzet draaien we in de Golf. In de Emiraten zien ze ons als een lokaal bedrijf. We maken deel uit van de "home market" hier", legt Jean-Philippe Patesson uit, technisch directeur van Belhasa Six Construct, het lokale filiaal van Besix.