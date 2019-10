Slachtoffers wantrouwen grootschalig onderzoek naar adoptiefraude: “Jullie proberen ons opzij te schuiven”

Eind deze week start een grootschalig onderzoek naar adoptiefraude in Vlaanderen. Maar slachtoffers hebben grote twijfels bij de werking. Ze voelen zich gepasseerd en reageren boos in een brief aan Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). “Jullie proberen ons opzij te schuiven”, klinkt het.