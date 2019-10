Kwart meer verkeersinbreuken in Gent in eerste helft 2019

Gent - In Gent zijn in de eerste helft van dit jaar 28 procent meer verkeersinbreuken vastgesteld in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. “Vooral het inzetten van gespecialiseerde middelen zoals snelheidscamera’s en personeel in gerichte controleacties kan deze stijging verklaren”, meldt de Gentse lokale politie.

In de eerste jaarhelft werden in de politiezone 78.210 verkeersinbreuken vastgesteld, tegenover 60.874 inbreuken in de eerste zes maanden van 2018. “De snelheidsovertredingen maken het leeuwendeel uit (48.258 of 61 pct) en stegen met 62 pct in vergelijking met vorig jaar. Deze stijging impliceert niet noodzakelijk dat er meer snelheidsduivels op onze wegen rijden, maar kunnen we verklaren door het feit dat de pakkans gestegen is door meer doorgedreven controles”, stelt de lokale politie.

Zo zet de verkeersdienst van de Gentse lokale politie regelmatig NK7-camera’s in, die verstopt kunnen worden in een vuilbak of een werfkast. “De Lidar (de grote maar mobiele superflitspaal, nvdr) staat ook quasi het hele jaar op wacht op diverse locaties in Gent. Daarnaast worden ook regelmatig gecombineerde acties gehouden, die op verschillende killers in het verkeer werken (alcohol, drugs, snelheid). De C.R.A.S.H.-acties waarmee de Gentse politie eind vorig jaar startte, zijn daar een mooi voorbeeld van”, aldus de lokale politie.

De extra controles zouden ook de stijging verklaren van het aantal vaststellingen inzake alcohol en drugs in het verkeer, zegt de politie. “De procedure om drugs op te sporen in het verkeer is vereenvoudigd, wat het aantal controles ten goede komt. In het eerste semester van dit jaar betrapte de Gentse politie 852 bestuurders op rijden onder invloed van alcohol, en 231 op rijden onder invloed van drugs. Ter vergelijking: in dezelfde periode van 2018 waren dat er respectievelijk 658 en 130.”