Beschuldigde Pokémonmoord toont onbewogen hoe hij slachtoffer Shashia doodde, jurylid wordt onwel

Antwerpen / Heist-op-den-Berg -

Voor de ogen van de jury moest beschuldigde Jonny Van Den Broeck (27) dinsdagochtend in de assisenzaal tonen hoe hij zijn slachtoffer Shashia Moreau (20) in 2017 wurgde. Onbewogen toonde hij hoe hij zijn handen rond haar hals legde, en drukte. “Ik had niet de indruk dat ze in nood verkeerde. Ik had mijn ogen dicht tijdens het vrijen.” Een jurylid werd onwel, waardoor het proces even werd geschorst.